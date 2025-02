Lombardo, ‘Italia è un punto di accesso strategico per l’Ia’

agenzia

All'AI Festival in corso a Milano attesi 300 venture capitalist

MILANO, 26 FEB – “L’Italia viene vista sempre più come un punto di accesso strategico a livello europeo alle altre aree del mondo per quanto riguarda l’intelligenza artificiale”. Lo ha detto Cosmano Lombardo, ceo e fondatore di Search On Media Group e ideatore di AI Festival e WMF – We Make Future, nel suo intervento di apertura dell’AI Festival presso l’università Bocconi di Milano. L’iniziativa è alla sua seconda edizione e lo scorso anno ha registrato più di 70.000 presenze da 90 Paesi e visto la presenza di 15 padiglioni internazionali, oltre 3.000 startup e open innovation stakeholders. Quest’anno sono attesi oltre 300 venture capitalist internazionali. “La nostra visione è sempre stata quella di un modello cooperativo. Bisogna creare un’alleanza europea, ma c’è un tema di approccio che vuole essere un modello di cooperazione”, ha continuato Lombardo secondo cui “questo è il momento storico in cui bisogna fare formazione sull’intelligenza artificiale in modo serio”. Un futuro “di integrazione tra più mondi, ad esempio quelli della tecnologia e della sostenibilità, è tornato a essere più chiaro con l’avvento dell’Ia”, sottolinea Lombardo. Il festival in corso fino al 27 febbraio accoglie oltre 160 esperti di fama mondiale tra la plenaria e le 14 sale formative, oltre 50 tra sponsor ed espositori nell’area fieristica, e ancora aziende leader, istituzioni e startup innovative, trasformandosi nel palcoscenico di un vero e proprio summit sull’Ia, ormai appuntamento chiave per il futuro dell’intelligenza artificiale.

