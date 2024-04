L’ora della terra del Wwf, luci spente per il pianeta

agenzia

Associazione, 'faro di speranza in un mondo sempre più diviso'

ROMA, 24 MAR – Ieri, alle 20:30, milioni di persone in tutto il mondo si sono riunite per il diciottesimo anno di Earth Hour, la mobilitazione globale del Wwf per proteggere natura e clima. Circa un milione e mezzo di ore sono state donate al nostro pianeta dai cittadini in oltre 180 Paesi e territori, rendendola l’ora più importante per la Terra fino ad oggi. “L’Ora della Terra di quest’anno ha acceso un faro di speranza in un mondo sempre più diviso, riunendo quante più persone possibili in un movimento a favore della lotta alla crisi climatica e la tutela del Pianeta e della nostra salute, mostrando che l’ambientalismo può essere accessibile, divertente e significativo”, afferma Kirsten Schuijt, direttrice generale del WWF Internazionale. Fra i monumenti sono state spente le luci per un’ora all’Opera di Sydney, alla Torre di Tokyo, nel punto di riferimento cinese di Ordos City, nello Stadio Nazionale di Pechino, nel grattacielo Taipei 101. Sessanta minuti a luci spente anche per la Torre di Namsan Seoul, l’India Gate, il London Eye, la Porta di Brandeburgo, la Torre Eiffel, il Castelo de São Jorge, l’Empire State Building, le Cascate del Niagara, il Cristo Redentore, il Ponte Maputo Katembe e il Radisson Blu Mozambique. Luci spente anche al Colosseo, a Roma. Con il messaggio “+Azioni -Co2: Diamo Un Futuro Al Nostro Futuro!” il WWF Italia ha invitato cittadini, comunità e aziende a spegnere le luci e regalare un’ora per la Terra, con un’azione positiva. Evento centrale al Colosseo, ma luci spente anche al Vaticano, Quirinale, Palazzo Madama, Palazzo Montecitorio e Palazzo Chigi. Oltre 40 attività locali e circa 200 comuni hanno aderito all’iniziativa spegnendo luoghi simbolo, piazze e monumenti. Fra questi Ponte Vecchio, Torre di Arnolfo, Piazzale Michelangelo, Basilica di Santa Croce, Abbazia di San Miniato e il Duomo a Firenze, la Mole Antonelliana di Torino, Piazza San Marco a Venezia, il Tempio di Segesta e molti altri. All’evento è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica.

