agenzia

Dopo il temporeggiamento della Fed sui tassi

ROMA, 04 APR – L’oro brucia l’ennesimo record dopo che ieri il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha preso tempo sul taglio dei tassi. Il contratto del metallo con consegna a giugno è salito in nottata fino a 2.322 dollari l’oncia, per assestarsi in mattinata a 2.315 dollari.

