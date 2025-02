agenzia

In ribasso anche il contratto per aprile

ROMA, 06 FEB – Le quotazioni dell’oro sono in calo questa mattina dopo i record toccati nella giornata di ieri. Il contratto per aprile è a 2.881,30 dollari l’oncia, in ribasso dello 0,4% mentre il prezzo spot arretra dello 0,24% a 2.860,44 dollari.

