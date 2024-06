agenzia

In ribasso anche il contratto per agosto

ROMA, 17 GIU – Quotazioni dell’oro in ribasso questa mattina. Il contratto per agosto del metallo prezioso, tradizionale bene rifugio nei momenti di incertezza, arretra dello 0,71% a 2.332 dollari l’oncia, mentre il prezzo spot si ferma a 2.318 dollari, in calo dello 0,63%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA