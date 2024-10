agenzia

Contratto spot guadagna lo 0,51%

ROMA, 24 OTT – L’oro è in lieve rialzo: dopo aver toccato ieri nuovi record oltre quota 2.750 dollari l’oncia, il contratto spot passa di mano stamattina a 2.729,34 dollari in rialzo dello 0,51%. Il contratto con consegna a dicembre è trattato a 2.741,20 dollari l’oncia in rialzo dello 0,43%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA