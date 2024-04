agenzia

Quotazioni spot avanzano dello 0,64%

ROMA, 18 APR – Apertura in rialzo per l’oro. Le quotazioni spot del metallo prezioso avanzano questa mattina dello 0,64% a 2.376,03 dollari l’oncia. Il contratto per giugno mostra invece poche oscillazioni a quota 2.388,70 dollari (+0,01%).

