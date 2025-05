agenzia

In rialzo anche il contratto per giugno

ROMA, 19 MAG – Il prezzo dell’oro è in rialzo questa mattina, spinto dal rallentamento del dollaro e dall’incertezza creata dal downgrade di Moody’s del debito statunitense. Le quotazioni spot del metallo con consegna immediata salogno dello 0,7% a 3.226 dollari l’oncia. In rialzo anche il contratto per giugno a 3.231 dollari (+1,38%).

