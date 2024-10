agenzia

Il contratto spot aumenta dello 0,73%

ROMA, 18 OTT – Oro in rialzo in avvio di giornata: il contratto spot passa di mano a 2.712,46 dollari l’oncia in aumento dello 0,73%. In rialzo anche il contratto con consegna a dicembre a 2.727,40 dollari l’oncia (+0,74%).

