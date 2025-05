agenzia

In calo dello 0,58%

ROMA, 20 MAG – Avvio di giornata in calo per l’oro. Le quotazioni spot del metallo prezioso arretrano questa mattina dello 0,58% a 3.210,79 dollari l’oncia, in ribasso dello 0,58%.

