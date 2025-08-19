L’oro è poco mosso a 3.335,66 dollari

agenzia

Mercati valutano colloqui Ucraina, attesa per la Fed

ROMA, 19 AGO – Oro poco mosso, con i mercati che valutano l’esito dell’incontro a Washington per porre fine alla guerra in Ucraina e l’attesa per l’incontro annuale della Federal Reserve a Jackson Hole, che potrebbe dare indizi su possibili tagli dei tassi. L’oro spot è stabile a 3.335,66 dollari l’oncia a Singapore. Poco mossi anche argento, palladio e platino.

