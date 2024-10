agenzia

Le quotazioni in rialzo dello 0,9%

MILANO, 11 OTT – L’oro ritocca i massimi a 2.647 dollari l’oncia e poi ripiega, con gli analisti che valutano gli impatti delle tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, e le prossime mosse delle banche centrali. Le quotazioni dell’oro sono in rialzo dello 0,9% a 2.641 dollari l’oncia.

