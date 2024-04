L’osservatorio Intesa Sanpaolo sulle nuove competenze del lavoro

agenzia

Si chiama 'Look4Ward', per un mondo in continua evoluzione

MILANO, 20 MAR – Esplorare le modalità per agevolare l’inserimento in un mondo del lavoro che si muove e cambia rapidamente, ma anche mantenere una connessione solida ed efficace con uno scenario delle professioni così influenzato dalle dinamiche di evoluzione, tecnologica e non solo. Questi i temi esplorati dall’Osservatorio permanente di Intesa Sanpaolo sul mercato del lavoro ‘Look4Ward – Le nuove competenze per le sfide globali’. Il gruppo bancario ha organizzato un evento per presentare le evidenze dell’osservatorio, nella sede di Piazza Belgioioso a Milano, in programma giovedì 21 alle 11.00. L’iniziativa sarà anche in streaming sul sito di Intesa Sanpaolo e su ANSA.it. Ad aprire i lavori sarà Stefano Lucchini, chief institutional affairs and external communication officer di Intesa Sanpaolo. Seguirà un’analisi sull’evoluzione delle competenze e i trend trasformativi della società di Elisa Zambito Marsala, responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs del gruppo. Marcella Panucci, capo di Gabinetto del Ministro dell’Università e della Ricerca, illustrerà le competenze della futura classe dirigente tra innovazione e sostenibilità, mentre con Gregorio De Felice, chief economist and head of Research di Intesa Sanpaolo, si esploreranno prospettive e vincoli dell’occupazione in Italia. I risultati dell’attività di ricerca condotta dall’Osservatorio Look4ward saranno illustrati da Elisa Zambito Marsala e Paolo Boccardelli, professore ordinario di Strategie d’Impresa Università Luiss e direttore del centro di ricerca in Strategic Change ‘Franco Fontana’. Intevengono, tra gli altri, Michel Martone, professore ordinario di Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale, Università Sapienza Roma e Letizia Moratti, ex ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ex sindaca di Milano, Co-fondatrice della Fondazione San Patrignano e presidente di E4Impact Foundation.

