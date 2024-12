Luce, +18,2% per i vulnerabili nel primo trimestre 2025

agenzia

Effetto caro-gas. Bolletta annua a 523 euro, in calo del 2,1%

ROMA, 27 DIC – Nel primo trimestre del 2025, la bolletta elettrica per il ‘cliente tipo’ 1 vulnerabile servito in Maggior Tutela aumenterà del 18,2%. Lo rende noto l’Arera. L’aumento riguarda circa 3,4 milioni di clienti che sono rimasti nel servizio di maggior tutela: si tratta di cittadini di oltre 75 anni, percettori di bonus sociale, soggetti disabili, residenti in moduli abitativi di emergenza o in isole minori, utilizzatori di apparecchiature salva-vita. Nonostante gli aumenti, la spesa annuale per l’utente tipo vulnerabile in regime di maggior Tutela si attesterà a 523 euro nel periodo compreso tra il 1° aprile 2024 e il 31 marzo 2025, un valore inferiore del 2,1% rispetto ai 534 euro registrati nel periodo precedente (1° aprile 2023 – 31 marzo 2024).

