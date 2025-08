L’Ue a Trenitalia, ‘bene i viaggi estivi gratis per i cani’

agenzia

Varhelyi: 'Misura che fa bene ai cittadini e ai loro animali'

BRUXELLES, 04 AGO – Plauso dell’Ue per l’iniziativa estiva di Trenitalia dedicata ai cani di grande taglia che, dal 21 giugno al 15 settembre, possono viaggiare gratuitamente sui treni Frecce e Intercity, purché muniti di guinzaglio, museruola e regolari documenti sanitari. “Misure di ogni tipo possono favorire milioni di cittadini e i loro animali domestici. Sono felice di vedere iniziative come quella di Trenitalia che offre biglietti gratuiti ai cani di grande taglia”, ha scritto su X il commissario europeo per il Benessere animale, Oliver Varhelyi, rilanciando la pagina web in cui Trenitalia spiega nel dettaglio le condizioni della promozione pensata per rendere più inclusiva e sostenibile la mobilità estiva. Normalmente, il biglietto per i cani di grossa taglia costa 5 euro (un euro il sabato), ma per tutta l’estate sarà completamente gratuito. Restano invariate le condizioni per gli animali di piccola taglia – cani, gatti e non solo – che continuano a viaggiare gratis nel trasportino (massimo uno per passeggero).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA