++ L’Ue avverte, ‘nel 2025 prezzi del gas sopra la media’ ++

Documento: 'Per industria costi 5 volte più alti rispetto a Usa'

BRUXELLES, 06 FEB – I prezzi del gas resteranno “leggermente più alti in media nel 2025” rispetto all’anno scorso. Lo scrive la Commissione europea in un documento inviato ai Paesi membri, prevedendo che nel corso dell’anno i prezzi all’ingrosso si mantengano tra i 40 e i 50 euro al megawattora. I mercati del gas, si legge, saranno “fragili” per alcuni mesi dopo la fine dell’accordo per il transito del gas tra Russia e Ucraina. Secondo l’esame Ue, i prezzi del gas per l’industria europea rimangono “quasi cinque volte più alti” rispetto agli Stati Uniti. Bruxelles sta lavorando a una comunicazione sui prezzi dell’energia, attesa il 26 febbraio.

