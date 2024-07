L’Ue avvia indagine sugli aiuti di Berlino a Lufthansa

agenzia

La misura da 6 miliardi era stata bocciata dal Tribunale Ue

BRUXELLES, 08 LUG – La Commissione europea ha avviato un’indagine approfondita sugli aiuti di Stato da 6 miliardi di euro concessi da Berlino in favore di Lufthansa per la sua ricapitalizzazione. Il regime era stato inizialmente approvato il 25 giugno 2020 da Bruxelles nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per fare fronte alle difficoltà legate al Covid, ma la decisione era stata successivamente annullata dal Tribunale Ue il 10 maggio 2023. Un ricorso presentato dal colosso dei cieli tedesco è ancora pendente.

