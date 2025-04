L’Ue propone emendamento per flessibilità sulle multe auto

agenzia

La modifica ora dovrà essere approvata da Paesi ed Eurocamera

BRUXELLES, 01 APR – La Commissione europea ha adottato la sua proposta di modifica al regolamento sulle emissioni CO2 di auto e furgoni per dare più flessibilità alle case automobilistiche sui target di taglio delle emissioni, scongiurando per ora l’imposizione delle multe a chi non si adegua. Come anticipato da Ursula von der Leyen, l’emendamento è finalizzato a calcolare su una media di tre anni (2025-2027) e non più uno la conformità ai target, che prevedono di non oltrepassare il limite di 93,6 grammi di CO2 per chilometro percorso a livello di flotta. La proposta, arrivata dopo due rinvii, dovrà ora essere approvata dai Paesi e dall’Eurocamera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA