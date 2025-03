L’Ue seleziona 47 progetti sulle materie prime strategiche

agenzia

Da 13 Paesi, con anche Italia, per assicurare forniture europee

BRUXELLES, 25 MAR – La Commissione Ue ha adottato un elenco di 47 progetti strategici di 13 Paesi, Italia inclusa, per potenziare le capacità nazionali sulle materie prime strategiche, rafforzando la filiera Ue e diversificando le fonti di approvvigionamento. E’ un’importante pietra miliare nell’attuazione del Critical Raw Material Act, afferma l’esecutivo comunitario in una nota, per garantire che l’estrazione, la lavorazione e il riciclaggio europei di materie prime strategiche soddisfino rispettivamente il 10%, il 40% e il 25% della domanda dell’Ue entro il 2030.

