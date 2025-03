Lufthansa, completa integrazione con Ita Airways in 18 mesi

agenzia

Il numero dei dipendenti del gruppo crescerà di 5.000 unità

MILANO, 06 MAR – L’espansione del modello “multi-hub, multi-airline e multi-brand attraverso l’integrazione di Ita Airways, con il suo forte mercato domestico in Italia e il suo hub a Roma, crea ulteriori opportunità di crescita per il Gruppo Lufthansa nel 2025”. Lo scrive la compagnia aerea Lufthansa nella nota dei risultati finanziari relativi all’esercizio 2024. “La completa integrazione di Ita Airways – prosegue – dovrebbe essere realizzata dopo soli 18 mesi. Il trasferimento di Ita Airways a Monaco e Francoforte sarà completato entro l’inizio dell’orario dei voli estivi, a fine marzo, per facilitare le connessioni di trasferimento. L’accesso reciproco alle lounge, la fusione dei programmi frequent flyer e l’introduzione di code share sono già stati implementati nei giorni e nelle settimane scorse”. Con Ita Airways, il numero di dipendenti del gruppo crescerà di 5.000 unità e la flotta aumenterà di 100 unità, passando a 830 aeromobili.

