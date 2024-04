Lufthansa, pronti a soluzioni costruttive su Ita, fiduciosi

agenzia

La compagnia commenta la Ue, con l'operazione più concorrenza

ROMA, 25 MAR – Lufthansa sta analizzando le obiezioni presentate dalla Commissione Ue sull’aggregazione con Ita Airways e si dice pronta “a proporre soluzioni costruttive compatibili con una realtà economica dell’aviazione così competitiva come quella italiana”. Lo afferma la compagnia aerea tedesca che evidenzia la propria volontà di collaborare e sottolinea: “rimaniamo fiduciosi che l’operazione verrà approvata – anche perché siamo convinti che la concorrenza in Europa, specialmente in Italia, potrà essere rafforzata da una Ita Airways parte del gruppo Lufthansa”.

