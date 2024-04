Lufthansa taglia le stime sugli utili, pesano gli scioperi

agenzia

Da 2,7 a 2,2 miliardi, il titolo in Borsa perde il 4,6%

BERLINO, 15 APR – Lufthansa ha ridotto il proprio obiettivo per gli utili di quest’anno a causa dei costi derivanti dagli scioperi e di una crescita dell’offerta più lenta: l’utile operativo rettificato scenderà a 2,2 miliardi di euro, come riferisce il sito del quotidiano Handelsblatt (Hb) citando una comunicazione obbligatoria della compagnia aerea tedesca. In precedenza Lufthansa prevedeva di raggiungere il livello dell’anno scorso di quasi 2,7 miliardi di euro. Nel primo trimestre però scioperi all’interno del gruppo e negli aeroporti hanno pesato sui risultati per circa 350 milioni di euro, ha spiegato la compagnia. Di conseguenza, si è registrata una perdita operativa di 849 milioni di euro, rispetto a un deficit di 273 milioni di euro nello stesso periodo dell’anno precedente. Per il secondo trimestre Lufthansa prevede ulteriori costi per scioperi di circa 100 milioni di euro. Alla Borsa di Francoforte il titolo ha perso il 4,6%.

