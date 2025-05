Luigi Abete nuovo presidente di Confindustria Cultura Italia

agenzia

"Strumento fondamentale per rafforzare l'industria culturale'

ROMA, 13 MAG – Il past president di Confindustria Luigi Abete è il nuovo presidente di Confindustria Cultura Italia, la federazione delle associazioni di Confindustria che rappresentano le industrie culturali e creative, comparto – ricorda una nota – che crea un valore aggiunto di quasi 35 miliardi di euro e 690 mila posti di lavoro. “Sono convinto – commenta Luigi Abete – che Confindustria Cultura Italia costituisca uno strumento fondamentale per rafforzare l’industria culturale nel suo complesso all’interno delle logiche produttive e di sviluppo del nostro Paese. E in questa direzione continueremo a lavorare”; Quattro le direttrici del lavoro del prossimo triennio: “Investire e valorizzare il comparto con specifiche politiche industriali, promuovere il recupero degli attrattori culturali diffusi facendoli diventare degli hub dell’entertainment culturale, tutelare e valorizzare il diritto d’autore che è il presupposto essenziale per la remunerazione di quanti operano in questo comparto industriale, affrontare con visione e concretezza il tema della formazione e dell’occupazione giovanile, avvicinando i giovani alle imprese culturali e sapendoli formare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA