Luiss, Giorgio Fossa è il nuovo presidente

Nominato dal Cda, in carica da oggi, succede a Luigi Gubitosi

ROMA, 09 APR – Il Consiglio di amministrazione della Luiss, su designazione dell’Associazione della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, ha nominato Giorgio Fossa presidente dell’ateneo. Fossa entra in carica, da oggi, come decimo presidente dell’Università di cui è già stato membro del Cda dal 1996 al 2000 e dal 2010 al 2016. Imprenditore industriale nel settore meccanico, nel corso della sua lunga carriera Fossa ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo in ambito associativo, fino a diventare presidente di Confindustria tra il 1996 e il 2000. Dal 1990 è membro del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo. È stato inoltre presidente de Il Sole 24 Ore spa dal 1995 al 1996 e poi dal 2016 al 2018, e di Business School 24 spa dal 2018 al 2023. Fossa subentra a Luigi Gubitosi, in carica dall’ottobre 2023. Durante i suoi diciotto mesi di mandato, l’ateneo intitolato a Guido Carli ha rafforzato le collaborazioni con prestigiose istituzioni universitarie internazionali, incrementato gli investimenti in ambito accademico e nei servizi agli studenti, rinnovato la governance e consolidato l’efficienza organizzativa, chiudendo il bilancio 2024 con i migliori risultati di sempre. ‘Lascio un Ateneo in ottima forma, sia dal punto di vista accademico che gestionale, con un’offerta formativa rinnovata e servizi potenziati – dice Gubitosi – La Luiss si avvicina alla soglia dei cinquant’anni con basi solide, pronta ad affrontare le sfide del futuro e a proseguire nella sua missione: formare la nuova classe dirigente del Paese, dotando gli studenti delle competenze e dei valori essenziali per gestire, con responsabilità e senso etico, la grande trasformazione dall’intelligenza artificiale. Auguro buon lavoro al nuovo presidente Giorgio Fossa: passo il testimone in ottime mani’. ‘A Luigi Gubitosi va il più sentito ringraziamento dell’università e il mio personale, per aver guidato la Luiss con un forte senso di responsabilità e con visione strategica, e per gli importanti risultati raggiunti nel corso del suo mandato – afferma il neopresidente Fossa – È per me motivo di grande orgoglio assumere la presidenza di un’istituzione così prestigiosa, con una storia consolidata di crescita e un futuro di innovazione. Insieme alla comunità accademica e professionale dell’ateneo e nel solco del legame profondo e naturale con Confindustria, continueremo a lavorare per rafforzare il ruolo di questa università come polo di eccellenza per la formazione della nuova generazione di leader globali’.

