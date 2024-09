L’Upb valida le stime Psb, dubbi sulla crescita del 2026

agenzia

Due decimali sopra le previsioni dell'Ufficio parlamentare

ROMA, 28 SET – L’Ufficio parlamentare di bilancio ha validato il 25 settembre le previsioni macroeconomiche tendenziali del Piano di strutturale di bilancio (Psb) 2024. Lo comunica l’Upb in un comunicato, aggiungendo che “le stime assumono la piena attuazione del Pnrr e l’assenza di ulteriori tensioni geopolitiche” e che lo scenario tendenziale “è ricompreso in un intervallo accettabile” sebbene “in diversi casi le previsioni si collochino sull’estremo superiore delle stime del panel Upb”. In particolare il profilo di crescita del Pil “è prossimo alle proiezioni dell’Upb, salvo che nel 2026, quando risulta più sostenuto per due decimi di punto percentuale”.

