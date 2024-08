L’utile di Bper sale a 724 milioni, piano il 10 ottobre

agenzia

Papa, 'creeremo valore per tutti'. Ricavi +4% a 2,76 miliardi

MILANO, 07 AGO – Bper ha chiuso il primo semestre dell’anno con un utile netto pari a 724,2 milioni di euro, in rialzo del 2,8% sullo stesso periodo del 2023, e ricavi saliti del 4,1% a 2,76 miliardi, con i proventi ‘core’ in crescita del 7% a 2,7 miliardi. Nel corso del semestre, si legge in una nota, è stata realizzata “un’importante creazione di valore per gli azionisti”, pari a un utile per azione di 0,512 euro. Alla luce dei risultati la banca ritiene di essere ben avviata “verso il raggiungimento delle ambizioni di fine anno”. “L’attività del semestre conferma l’impegno di tutti i colleghi rivolto ad una continua e costante generazione di valore. Tutte le divisioni hanno contribuito, sia sotto il profilo dei ricavi, sia grazie ad una rigorosa disciplina sui costi”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Bper, Gianni Franco Papa. “Gli indicatori di rischio di credito – prosegue – continuano ad attestarsi su livelli contenuti. La posizione patrimoniale della banca e i livelli di liquidità rimangono solidi, grazie anche alla continua generazione di capitale, rendendoci in grado di gestire con fiducia uno scenario macroeconomico caratterizzato da grande incertezza”. Bper ha anche annunciato che presenterà il nuovo piano industriale a Milano il 10 ottobre. Sarà “un piano orientato alla crescita che ci permetterà di continuare a creare valore per tutti i nostri stakeholder”, afferma Papa.

