L’utile di Ing a 1,45 miliardi, frena sui target di capitale

agenzia

L'incertezza macro rallenta la restituzione di capitale ai soci

MILANO, 02 MAG – Ing ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un utile netto di 1,455 miliardi di euro, in calo del 7,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, e un indice di solidità patrimoniale Cet1 ratio sceso dal 14,8% al 13,6%, conformemente alle intenzioni della banca olandese di restituire capitale agli azionisti. Il gruppo, che aveva annunciato l’intenzione di ridurre entro fine 2025 il suo Cet1 ratio al 12,5%, ha dovuto rivedere i suoi obiettivi per tener conto delle tensioni provocate dalla guerra commerciale americana. “Il contesto macroeconomico e geopolitico resta incerto e, tenuto conto di ciò, prevediamo ora un Cet1 ratio compreso tra il 12,8 e il 13% entro la fine del 2025, mentre il nostro obiettivo di Cet1 ratio resta invariato a circa il 12,5%”, spiega la nota sui conti, in cui si annuncia un nuovo buyback da 2 miliardi. I ricavi sono cresciuti dell’1% a 5,64 miliardi, con il rialzo delle commissioni (+9,6%) e delle altre entrate (+18,8%) che ha compensato il calo del margine di interesse (-5,3%). “Siamo soddisfatti della nostra performance nel primo trimestre e siamo fiduciosi nella nostra capacità di offrire valore ai nostri stakeholder nell’attuale contesto di turbolenza macroeconomica. Siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per il 2027”, ha dichiarato il ceo Steven van Rijswijk. “Sebbene le circostanze geopolitiche e macroeconomiche rimangano incerte, crediamo che l’Europa abbia l’opportunità di promuovere collettivamente la competitività e la resilienza attraverso la semplificazione delle normative e gli investimenti in infrastrutture, tecnologia e difesa. Come una delle banche europee più grandi e geograficamente più diversificate – ha aggiunto -, siamo ben posizionati per svolgere un ruolo chiave nel sostenere questa crescita, affrontando al contempo la volatilità”.

