Ricavi salgono dell'1%

NEW YORK, 12 LUG – Wells Fargo ha chiuso il secondo trimestre con un utile in calo dell’1% a 4,91 miliardi di dollari, e ricavi in rialzo dell’1% a 20,7 miliardi. Nelle contrattazioni che precedono l’apertira del mercato i titoli perdono il 5%.

