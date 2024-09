Mai più Brandizzo, 14 proposte dalla Commissione d’inchiesta (2)

agenzia

ROMA, 12 SET – La relazione della commissione si presenta come “un punto di partenza” per una esame sempre più approfondito sulla sicurezza sul lavoro che possa portare a “compiute proposte legislative” da sottoporre al parlamento “che racchiudano il senso delle migliori pratiche. La commissione indica due “concetti chiave” che “debbono fungere da ratio sostanziale dei provvedimenti e dei correttivi legislativi”: la cultura della sicurezza e il clima della sicurezza. Segnala l’importanza di una “cultura informata” che si basi su: la cultura della segnalazione, che consiste nell’incentivare la segnalazione di eventuali errori, incidenti mancati e situazioni o comportamenti anomali; la cultura dell’imparzialità, volta ad evitare un approccio colpevolizzante nei confronti di chi segnala; la cultura della flessibilità, che porta alla responsabilizzazione dei lavoratori più esperti nelle attività di controllo; e infine, la cultura dell’apprendimento, innestata sul modo in cui i lavoratori interiorizzano le lezioni apprese.

