Maino (Iccrea), ‘calo dei tassi spinge ripresa degli impieghi’

agenzia

'Sarà un 2024 in crescita, in linea con l'anno scorso'

FIRENZE, 19 OTT – “Noi come gruppo bancario cooperativo abbiamo ampi margini di recupero e di reddittività”. Così il presidente del gruppo Bcc Iccrea, Giuseppe Maino, a margine del convegno annuale della Bcc della Lombardia a Firenze. “Abbiamo fatto – aggiunge – un grosso lavoro di industrializzazione, soprattutto nella società del perimetro diretto, della capogruppo. Abbiamo razionalizzato, abbiamo fatto joint venture, stiamo cercando di spingere su prodotti e su servizi che tradizionalmente ci appartenevano meno. Quindi da lì abbiamo già ampi spazi di recupero, tant’è che stiamo crescendo sulla raccolta indiretta e conseguentemente sui proventi derivati dalla raccolta indiretta che nel passato non era granché sviluppato. Se c’è stato un aumento dei tassi per combattere l’inflazione, credo che sia anche abbastanza corretto, nel momento in cui l’inflazione sta scendendo, procedere con una riduzione dei tassi. Se guardiamo dall’aspetto positivo, ultimamente si faceva fatica a impiegare, la riduzione dei tassi potrebbe dare lo stimolo all’aumento, alla ripresa degli impieghi”. “Il 2024 – conclude – sarà un anno buono per tutte le banche. E lo sarà anche per il nostro gruppo. Credo di poter dire che sarà in linea rispetto all’anno scorso”.

