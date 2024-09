Manfredi, ‘Pnrr è palestra per il buon uso delle risorse’

agenzia

Sindaco di Napoli a ECO Fest,trasporti base mobilità sostenibile

ROMA, 17 SET – Il tema delle infrastrutture dei trasporti rappresenti un punto di partenza per la possibilità di sviluppare una mobilità sostenibile realmente utilizzabile dai cittadini. Ne è convinto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto questa mattina a Eco Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, a Roma il 17 e 18 settembre. “Ne è un esempio l’alta velocità, che ha contribuito negli ultimi anni a fare di Napoli la terza stazione in Italia per arrivi con 13 milioni di viaggiatori l’anno, un asse fondamentale per lo sviluppo delle città. Per Napoli il Pnrr è un’ottima palestra per il corretto uso delle risorse nei necessari tempi di spesa, un aspetto fondamentale visto i tempi di realizzazione delle infrastrutture nel nostro Paese”, afferma. Tuttavia, “nelle grandi citta popolose come Napoli non bastano i grandi collegamenti con le altre città, ma sono fondamentali i collegamenti cittadini e serve una rete efficiente anche su scala regionale, per migliorare accesso alla città”.

