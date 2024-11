Manovra: sciopero generale sindacati base il 29 novembre

agenzia

Tiboni (Cub), basta con impoverimento dei lavoratori

MILANO, 06 NOV – La galassia del sindacalismo di base – Cub, Sgb, AdL Cobas, Confederazione Cobas, Clap, Sial Cobas – ha indetto lo sciopero generale per l’intera giornata del 29 novembre contro la manovra e la politica socio-economica del Governo. Sono previste manifestazioni, iniziative e assemblee nei luoghi di lavoro nelle principali città. Nello stesso giorno analoga iniziativa è stata indetta da Cgil e Uil. Viene però marcata la differenza dai sindacati confederali: “la nostra – spiega il segretario nazionale della Cub, Walter Montagnoli – è una mobilitazione generale e generalizzata, a sostegno di un’articolata piattaforma che segni la distanza politica e di intervento da consociativismo e concertazione di Cgil e Uil e per dire basta all’impoverimento dei lavoratori e al peggioramento delle condizioni di lavoro”. Lo sciopero è per “contrastare in primis le politiche di austerity del Governo Meloni, a cui si chiede di interrompere il sostegno alle politiche di guerra, in Europa e in Medio Oriente, e alla conseguente economia di guerra” e per chiedere “un indirizzo economico volto ad aumentare salari e pensioni e che respinga i previsti tagli a sanità, scuola e trasporti pubblici”. Nella piattaforma “è ritenuto fondamentale intervenire sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso l’istituzione del reato di ‘omicidio sul lavoro’ per le aziende colpevoli di negligenza” e si “respinge in toto il Ddl 1660, il decreto Sicurezza, che toglie garanzia e tutela del diritto di sciopero e manifestazione”.

