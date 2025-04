Mapei apre un nuovo stabilimento in Egitto, è il secondo

agenzia

Trentamila metri quadri per la produzione di collanti e malte

MILANO, 15 APR – Mapei apre un nuovo stabilimento in Egitto vicino al Cairo, il secondo dopo quello Vinavil di Suez inaugurato nel 2002. Il nuovo impianto – si legge in una nota – occupa una superficie totale di 30mila metri quadrati e produrrà i principali prodotti Mapei per il mercato locale, dagli adesivi per la posa della ceramica alle malte, agli additivi per calcestruzzo ai coadiuvanti di macinazione per la produzione di cemento. L’apertura dello stabilimento di Mapei in Egitto – ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia al Cairo Michele Quaroni alla cerimonia di inaugurazione – costituisce un ulteriore tassello della solidità delle relazioni economico-commerciali bilaterali Italia e Egitto e del forte interesse delle aziende italiane ad investire in questo paese in settori strategici per il Made in Italy”. “L’Egitto – ha proseguito – è infatti un nostro partner cruciale per la sua posizione geografica, il suo peso economico, politico e demografico nella regione euro-mediterranea e per l’apertura che esso favorisce verso l’intero mercato africano”. L’intervento – ha aggiunto – è “in linea con lo spirito del Piano Mattei per l’Africa”. “L’Egitto – ha affermato l’amministratore delegato del gruppo Veronica Squinzi – rappresenta oggi un mercato molto attraente per l’industria delle costruzioni a livello mondiale”. “Con oltre 100 milioni di abitanti e un incremento demografico costante – ha aggiunto – il paese sta registrando una crescente domanda di edilizia residenziale, sostenuta da robusti piani di investimento governativi in infrastrutture, ospitalità e trasporti”. Il gruppo Mapei genera in Egitto un fatturato di 60 milioni di euro e occupa 220 dipendenti.

