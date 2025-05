Marcegaglia, ‘il costo dell’energia ammazza le imprese’

agenzia

'Problema di strategia nazionale. Conflitto anche tra aziende'

FIRENZE, 10 MAG – Il costo dell’energia che pagano le imprese italiane “è un problema di strategia nazionale: non si può far finta di non vedere che un gap del genere ammazza le imprese”. L’industriale dell’acciaio e past president di Confindustria, Emma Marcegaglia, rilancia l’allarme degli industriali dal Forum della Piccola Industria a Firenze. “Non si può reggere questa situazione”, avverte. “Questo decreto bollette non va bene”, ricorda Marcegaglia che dice “guardiamo avanti”, rivolgendosi anche a presidente del Consiglio e ministro dell’Economia e ponendo anche il problema ‘interno’ del conflitto tra imprese, “tra chi produce e chi consuma energia”: serve un accordo perchè “se ammazzano noi che la consumiamo poi sono morti anche loro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA