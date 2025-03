Marcegaglia, ministro francese Ferracci in visita a Fos-sur-Mer

agenzia

A. Marcegaglia, 'orgogliosi dell'accoglienza a impresa italiana'

ROMA, 25 MAR – Il ministro francese per l’Industria e l’Energia, Marc Ferracci, insieme a una delegazione di autorità locali, ha visitato lo stabilimento Marcegaglia Fos-sur-Mer, accompagnato dal presidente Antonio Marcegaglia. Durante la visita, ieri, – indica l’azienda – il ministro ha potuto rendersi conto di persona dei progetti in corso di realizzazione per rilanciare e modernizzare lo stabilimento, rafforzandone la competitività e la sostenibilità. Progetti che lo stesso presidente Antonio Marcegaglia ha avuto modo di illustrare al ministro Ferracci, sottolineando l’importanza strategica che il sito di Fos-sur-Mer ha per le dinamiche industriali del gruppo. “Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto la visita del ministro Ferracci e delle Autorità locali – ha commentato Antonio Marcegaglia – a riprova dell’ottima accoglienza ricevuta dalle istituzioni francesi, a tutti i livelli, nazionale e locale, per un’impresa italiana e gli importanti investimenti produttivi che stiamo realizzando in una regione strategica per materie prime e logistica”. Il gruppo Marcegaglia ha acquisito il sito nel giugno dello scorso anno e ha in programma un investimento complessivo di 750 milioni di euro che si inserisce nella più ampia strategia globale del gruppo, con l’obiettivo di integrarne l’intera catena del valore. Il rilancio prevede la creazione di 380 nuovi posti di lavoro, salvaguardando i 320 già esistenti, e confermando l’impegno del gruppo siderurgico mantovano per lo sviluppo economico locale e la sostenibilità. Il significativo progetto di trasformazione industriale e le innovative tecnologie utilizzate renderanno lo stabilimento uno dei primi siti produttivi di acciaio elettrificato in Europa, consentendo una riduzione significativa delle emissioni di CO2.

