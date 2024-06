Marchesini, ‘Mimit al lavoro sul decreto flussi, vigilerò’

agenzia

'Sta diventando un limite vero e reale alla crescita'

ROMA, 19 GIU – “Ci sono dei settori specifichi fuori dal decreto flussi come Assosistema. Mi è capitato di parlare ieri sera a cena con il ministro Urso e i suoi dirigenti e mi hanno detto che questo è un tema che hanno ben presente e su cui stanno lavorando”. Lo ha detto il vice presidente di Confindustria, Maurizio Marchesini, all’assemblea pubblica di Assosistema, l’associazione delle lavanderie industriali e delle centrali di sterilizzazione. “Vi garantisco che vigilerò sul fatto che stiano lavorando vuol dire anche fare qualche conclusione”, ha aggiunto Marchesini. “Questo tema è sta diventando, certamente in questo tipo d’industria ma un po’ in tutte le industrie, un limite vero e reale alla crescita. Un limite vero e reale alla crescita perché non trovare dipendenti e collaboratori che abbiano gli skill adatti vuol dire rinunciare a crescere e questo non possiamo permettercelo”, ha dichiarato il vicepresidente di Confindustria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA