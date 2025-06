Marelli avvia la procedura Chapter 11 in tribunale Usa

agenzia

Impegno per 1,1 miliardi dai finanziatori

MILANO, 11 GIU – Marelli Holdings ha avviato una procedura volontaria di Chapter 11 presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware con l’obiettivo di ristrutturare in modo completo i propri obblighi di debito a lungo termine. Circa l’80% dei finanziatori della società, annuncia il gruppo in una nota, ha firmato un accordo per sostenere la ristrutturazione, che ridurrà la leva finanziaria di Marelli e rafforzerà la sua posizione di liquidità. E’ stato ottenuto un impegno di 1,1 miliardi di dollari.

