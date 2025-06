Marsala, lutto nel mondo del vino: morto a 47 anni l’imprenditore Sebio De Bartoli

Il ricordo

Era uno dei tre figli di Marco De Bartoli che fu anche presidente dell’Istituto regionale della vite e del vino

Lutto nel mondo vinicolo siciliano. All’età di 47 anni, a causa di una grave malattia, è morto, a Marsala, Sebastiano Sebio De Bartoli, uno dei principali imprenditori del settore enologico locale. Era uno dei tre figli di Marco De Bartoli, morto nel 2011, che fu anche presidente dell’Istituto regionale della vite e del vino, nominato a seguito dei successi ottenuti con la sua azienda vinicola con cui puntò alla qualità e per il suo modo innovativo di fare marketing, conquistando i mercati internazionali.