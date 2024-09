Massimo Itta è il nuovo Cco di Bancomat spa

agenzia

Manager viene da Mastercard

ROMA, 25 SET – Massimo Itta è il nuovo chief commercial officer (Cco) di Bancomat spa. L’ingresso, sottolinea un comunicato, “si colloca all’interno della nuova strategia di espansione e innovazione promossa dalla società, sotto la guida dell’amministratore delegato Fabrizio Burlando”. Itta proviene da Mastercard, dove ha maturato oltre 13 anni di esperienza in ruoli di crescente responsabilità, culminando nel ruolo di senior vice president del marketing consumer globale. Il suo background professionale è arricchito dagli studi alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dalle esperienze in Accenture e in ambito management consulting, prima di approdare in Mastercard nel 2011. Per l’ad Fabrizio Burlando “ci aspettano momenti di grande impegno e grandi opportunità di crescita. Gli obiettivi sono ambiziosi, ma con un brand riconoscibile come il nostro e con le capacità di una squadra che stiamo rafforzando, sono certo che riusciremo a consolidare sempre di più il ruolo di Bancomat come asset strategico per il nostro Paese”- E per Massimo Itta si punta a “consolidare la nostra presenza in Italia e valutare attentamente le opportunità sui mercati internazionali”.

