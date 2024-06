Mauro Macchi da settembre ceo Accenture per l’area Emea

agenzia

Teodoro Lio diventa Market Unit Lead Iceg e ad nel nostro Paese

MILANO, 12 GIU – Mauro Macchi, attualmente Market unit lead per l’Italia, l’Europa Centrale e la Grecia (Iceg), presidente e amministratore delegato di Accenture Italia e membro del Global management committee dell’azienda, diventerà dal primo settembre prossimo Chief executive officer per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa (Emea). Macchi, si legge in una nota, succederà a Jean-Marc Ollagnier che, dal 31 agosto, diventerà presidente della regione Emea. Teodoro Lio, attualmente responsabile per l’area consumer & manufacturing industries della regione Iceg (Italia, Europa centrale e Grecia), dal primo settembre subentrerà a Macchi nel ruolo di Market Unit Lead Iceg e amministratore delegato di Accenture Italia. Macchi continuerà il suo impegno nel Paese come presidente di Accenture Italia.

