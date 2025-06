Mauro Pacella è il nuovo presidente di Assoferr

agenzia

"Tema manutentivo deve restare centrale"

ROMA, 24 GIU – Cambio ai vertici di Assoferr, Mauro Pacella nuovo presidente dell’associazione degli operatori ferroviari e intermodali. Pacella, che succede ad Armando de Girolamo, sarà coadiuvato dai tre vicepresidenti Angelo Chigioni, Vittorio Gatti e Barbara Recli, responsabili rispettivamente delle tre categorie associative degli operatori di manutenzione, operatori ferroviari e detentori di carri ferroviari. “Assumo con onore e responsabilità questa nomina sperando di fare tesoro dell’esperienza di 25 anni come segretario generale e ringraziando il presidente uscente, Armando de Girolamo, per il prezioso apporto dato in questi anni”, dichiara il neopresidente. La nuova nomina arriva al termine di un processo di riforma dell’associazione che ha visto compattare la rappresentanza in sole tre categorie associative evidenziando la centralità dell’asset carro ferroviario nel complesso scenario della catena logistica, che è propria del trasporto delle merci via ferrovia. “Il carro ferroviario – continua Pacella – è stato storicamente sempre al centro della nostra attenzione ma dovrà esserlo ancora di più per via della complessità normativa che aumenta, dei tanti temi tecnici che incombono e di una forte innovazione e digitalizzazione che ne sta ampliando sempre di più le caratteristiche e funzionalità. Sono decisamente convinto che la gestione di un asset così complesso, con il tema manutentivo assolutamente centrale, debba finalizzarsi nel mettere a disposizione degli utilizzatori mezzi efficienti e performanti, ma anche per gli interessati indirettamente al nostro settore. L’obiettivo di tutti – chiude – è aumentare sensibilmente e definitivamente la quota modale della ferrovia”.

