Mazzotta nuovo presidente Assonave, “formazione e competenze”

Per leadership navalmeccanica serve innovazione, sostenibilità

TRIESTE, 22 OTT – L’assemblea dei soci di Assonave ha eletto, ieri, Biagio Mazzotta, già Presidente di Fincantieri, nuovo Presidente dell’Associazione. Nel suo discorso di insediamento, Mazzotta ha sottolineato che “l’industria navalmeccanica è a un momento di svolta, in cui possiamo consolidare la nostra leadership attraverso innovazione, sostenibilità e una forte integrazione tecnologica”. Il nuovo Presidente ha quindi annunciato uno sforzo verso una “maggiore integrazione di tecnologie avanzate che rappresentano l’elemento distintivo della navalmeccanica europea rispetto ai concorrenti globali, evidenziando la necessità di investimenti consistenti in ricerca e sviluppo (R&D)”. In questo senso, “il nostro futuro – ha affermato – dipenderà dalla capacità di innovare e di sostenere lo sviluppo tecnologico lungo tutta la filiera, mantenendo alta la competitività delle imprese associate”. Ma altrettanto importante è il capitale umano: “L’obiettivo prioritario non è solo lo sviluppo tecnologico e industriale ma sarà essenziale investire nella formazione e nel miglioramento delle competenze, al fine di mantenere il nostro vantaggio competitivo”. Programma di Assonave sarà anche il rafforzamento della comunicazione e della collaborazione con tutti gli stakeholder del settore, inclusi armatori, fornitori, partner industriali e istituzionali. Assonave, Associazione Nazionale Industria Navalmeccanica, ha sede a Roma, ed è l’Associazione Settoriale di Confindustria che rappresenta l’industria navalmeccanica italiana.

