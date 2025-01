Mcc, indici patrimoniali sopra le richieste Bankitalia

agenzia

Nota dopo esercizio valutazione Srep

ROMA, 23 GEN – Il gruppo Mediocredito Centrale, controllato da Invitalia, “presenta coefficienti patrimoniali che si attestano oltre le soglie richieste da Banca d’Italia” nell’ambito del processo di valutazione Srep. E’ quanto si legge in una nota secondo cui l’istituto centrale ha stabilito fra l’altro, che il gruppo adotti un indice di capitale Cet 1 ratio pari a 8,1% e un Tier 1 Ratio pari al 10%. Inoltre, per assicurare il rispetto di tali misure vincolanti e assorbire eventuali perdite derivanti da scenari avversi, la Banca d’Italia si aspetta che il gruppo Mcc mantenga un Cet 1 Ratio pari al 10,1%, composto da un coefficiente di capitale Cet 1 Ratio pari a 8,1% sopra riportato e da una componente target (Pillar 2) del 2%. A questi va aggiunto il cuscinetto di capitale contro il rischio sistemico pari a 1% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e controparte verso i residenti in Italia che andrà costituito gradualmente, prevedendo una riserva pari allo 0,5% delle esposizioni cosiddette rilevanti entro il 31 dicembre 2024 e il rimanente 0,5% entro il 30 giugno 2025.

