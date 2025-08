Mcc, utile di gruppo sale del 35% nel semestre a 55,2 milioni

agenzia

Grazie a risultati di tutte le banche del gruppo

ROMA, 06 AGO – Il gruppo Mcc ha chiuso il primo semestre dell’esercizio 2025 con un utile consolidato di 55,2 milioni di euro, (+35%) rispetto a 41 milioni al 30 giugno 2024, “grazie alla positiva performance di tutte le banche del gruppo”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo guidato da Francesco Minotti, secondo cui la capogruppo Mcc Mediocredito Centrale ha conseguito un utile di 17,9 milioni (+29% rispetto a 13,9 milioni al 30 giugno 2024). A questo si aggiungono i risultati, comunicati nei giorni scorsi, di BdM Banca (24,4 milioni di utile, più che raddoppiato rispetto a 11,5 milioni al 30 giugno 2024) e Cassa di Risparmio di Orvieto (utile netto di circa 6,2 milioni, +3%). Il risultato aggregato delle tre banche ammonta quindi a 48,5 milioni (31,4 milioni al 30 giugno 2024) a cui si aggiunge l’effetto positivo delle scritture di consolidamento per 6,7 milioni (9,6 milioni al 30 giugno 2024). Il margine di interesse consoldiato si attesta a 143,5 milioni (+0,5%). Le commissioni nette sono pari a 94,9 milioni (+18% rispetto a 80,2 milioni al 30 giugno 2024); in particolare +14,9% le commissioni di gestione delle misure agevolative, +13,6% le commissioni da attività bancaria, +27,4% quelle sui servizi di investimento e +10,8% quelle da consumer finance. La banca segnala inoltre gli oltre 1,2 miliardi di finanziamenti erogati a famiglie e imprese, di cui circa due terzi al Mezzogiorno.

