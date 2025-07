Mediobanca 3,7 miliardi di ricavi e utile a 1,3 miliardi

agenzia

Migliore risultati di sempre. Nagel, 'rigettiamo offerta Mps'

MILANO, 31 LUG – Nell’esercizio 2024-2025 Mediobanca ha registrato i migliori risultati di sempre centrando i target annuali con un quarto trimestre solido. I ricavi sono in crescita del 3% a 3,7 miliardi e l’utile netto del 4% a 1,3 miliardi di euro. La banca distribuirà un dividendo di 1,15 euro per azione. Confermata la guidance per il 2026. Piazzetta Cuccia “è concentrata sull’esecuzione della propria strategia e rigetta l’offerta di Mps in quanto priva di razionale industriale, non conveniente finanziariamente per gli azionisti Mediobanca ed ostativa all’ulteriore trasformazione del Gruppo Mediobanca, insieme a Banca Generali, in un leader del Wealth Management, punto di riferimento nel panorama finanziario italiano ed europeo”, sottolinea l’ad Alberto Nagel Il cda di Mediobanca ha individuato come nuova possibile data dell’assemblea chiamata a pronunciarsi sull’ops su Banca Generali il prossimo 21 agosto, riservandosi di assumere ogni determinazione entro il 6 agosto, in funzione delle interlocuzioni con Generali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA