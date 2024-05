Mediobanca, 946 milioni di utile (+20%) nei nove mesi

agenzia

Acconto dividendo 0,51 euro. Nagel 'ben posizionati sul piano'

MILANO, 10 MAG – Nei primi nove mesi dell’esercizio Mediobanca ha registrato ricavi di gruppo in crescita del 9% a 2,6 miliardi e un utile netto di 946 milioni (+20%). Agli azionisti la banca entro giugno distribuirà un acconto sul dividendo di 0,51 euro per azione. “Con circa 950 milioni di utile netto nei 9 mesi ed un Rote oltre il 13% il gruppo si posiziona ai migliori livelli settoriali, con i principali business ben posizionati nel contesto macroeconomico e votati al raggiungimento delle nuove iniziative strategiche del piano One Brand-One Culture”. Così Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, ha commentato i risultati.

