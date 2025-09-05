Mediobanca, le adesioni all’opas di Mps salgono al 45,8%

agenzia

Oggi consegnato oltre il 5% del capitale di Piazzetta Cuccia

MILANO, 05 SET – Alla vigilia della fine dell’opas di Mps su Mediobanca le adesioni all’offerta sono salite al 45,8% del capitale. Nella seduta odierna, risulta dai dati di Borsa Italiana, sono state apportate 43.747.119 azioni, pari a oltre il 5% del capitale. I titoli Mediobanca acquistati oggi e lunedì a Piazza Affari non potranno essere portati in adesione durante il periodo di offerta ma potranno essere consegnati all’opas durante la riapertura dei termini, prevista tra il 16 e il 22 settembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA