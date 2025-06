agenzia

Sale Mps, in cauto rialzo Generali

MILANO, 16 GIU – Avvio poco mosso per Mediobanca (+0,1%) a Piazza Affari dopo il rinvio dell’assemblea per l’ops su Banca Generali (-1,3%). Sale invece Mps (+1,1%) che su Piazzetta Cuccia ha annunciato un’offerta di scambio. In cauto rialzo Generali (+0,26%), che si muove in linea col listino.

