Mediobanca riunisce il cda, discute il rinvio dell’assemblea

agenzia

Alla vigilia del voto sull'ops Banca Generali

MILANO, 15 GIU – Alla vigilia del voto dei soci sull’ops per Banca Generali, Mediobanca convoca il cda. Sul tavolo, come anticipato da Repubblica, c’è la proposta di rinvio dell’assemblea. Il 4 giugno scorso VM 2006 Srl del Gruppo Caltagirone aveva chiesto al Cda di Mediobanca di “proporre all’assemblea convocata il 16 giugno di deliberare il rinvio della medesima al momento in cui gli Accordi di partnership saranno definiti”. Sembra essere stata lasciata cadere e invece ora, in extremis, verrà discussa in cda.

