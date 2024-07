Mediocredito centrale apre i servizi anche ai clienti retail

agenzia

Al via nuovo conto deposito per i privati

ROMA, 23 LUG – Mediocredito Centrale, l’istituto di credito posseduto da Invitalia che sostiene le pmi e la finanza complementare agli incentivi pubblici, amplia anche ai clienti retail privati i suoi servizi con il lancio di un conto deposito ‘Mcc One’. “Da sempre il nostro compito è stato essere al fianco delle imprese per sostenerne lo sviluppo. Oggi offriamo nuove soluzioni di investimento dedicate ai clienti privati per ampliare il nostro supporto alla crescita del Mezzogiorno e del Paese. Vicini alle imprese, dunque, ma da oggi anche alle persone” – ha spiegato Francesco Minotti, amministratore delegato di Mediocredito Centrale. Il conto offre rendimenti variabili a seconda della scadenza di vincolo scelta, con la possibilità di svincolare la somma investita in qualsiasi momento con un preavviso di 32 giorni e la garanzia del Fondo interbancario di tutela dei depositi per gli importi fino a 100.000 euro (complessivi per depositante). Per accendere il conto deposito è necessario avere un conto corrente presso una banca o un altro soggetto abilitato di fiducia.

